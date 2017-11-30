男大生酒駕撞死人 遭起底老爸是桃園航空城總經理

2017-11-30 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕目前就讀實踐應外系、23歲男大生許育呈，昨日凌晨酒駕撞上1對騎車等紅燈的情侶檔，其中28歲林男骨折重傷，同齡的蔡女則不治身亡。有媒體驚爆，許男的父親，正是現任桃園航空城公司總經理許又銘。

《蘋果日報》報導，47歲的許又銘，選過第8屆立委、曾任新北市小英之友會副總會長一職，現今則是桃園航空城公司的總經理。據悉，事發後許已向市長鄭文燦報告此事，但他今天請假，無法獲得其回應。

報導指出，至於航空城的職員則表示，沒聽許又銘講過此事，且這是個人私事，身為外人的他們，無法多說些什麼。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆