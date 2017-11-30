洪秀柱被黃國昌告誹謗 無罪理由是…

2017-11-30 12:33

〔記者張文川／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱今年4月受訪時說，時代力量立委黃國昌支持日本核食進口、毒品除罪化，黃國昌認為洪所言不實，自訴控告洪秀柱誹謗，台北地院今上午判洪秀柱無罪，判決理由剛出爐，合議庭認定洪秀柱對黃國昌的批評，是對公共議題的合理評論，沒有虛構、輕率傳述不實的真實惡意，因此判無罪。可上訴。

洪秀柱今年4月3日在嘉義市黨部前，接受媒體聯訪時說，「民眾痛恨黃國昌支持核食進口、支持毒品除罪化及配合民進黨諸多違法亂紀的事情，認為黃國昌所做的很多事情都在製造社會對立，所以發起罷免（黃國昌）」。黃國昌因此怒控洪秀柱誹謗。

合議庭認定，「支持毒品除罪化」的言論不足以毀損黃國昌名譽，施用毒品的人到底是犯人還是單純病人，看法見仁見智，屬道德中立議題，並沒有「支持除罪化的人就比較低劣，反對的人就比較高尚」這樣的道德標準，縱使黃國昌感到不快，但不足以毀損他的名譽。

而「支持核食進口」跟「配合民進黨違法亂紀」，法院認為，這確實會使民眾對黃國昌產生負面觀感，構成誹謗罪的要件，但可阻卻違法，其中，核食部分，根據立法院議事錄，黃國昌與時代力量黨團從未提出或贊成「禁止福島等5縣市食品進口」的議案，而黃對國民黨「必須先跟日本達成司法互助協議才能進口」的議案，究竟贊成或棄權，態度也是前後不一，確實會讓洪秀柱有相當理由，相信黃國昌的立場是支持日本核災食品進口，法官認為，洪已盡查證義務，並未刻意虛構事實，也沒有重大輕率傳述不實言論的真正惡意。

至於「配合民進黨違法亂紀」方面，合議庭認為，這屬洪的主觀評價，依她發言全文與當下時空脈絡，可以認定洪的發言動機，是在質疑黃的立場與執政黨似乎過於接近，有沒有善盡在野黨監督政府的職責，同時讓民眾關注此公共議題，可認定是出於善意發表評論。

判決指出，黃國昌是重要政治人物，掌握較多的政治資源，應該忍受較嚴格的監督，黃在公共議題的立場屬「可受公評之事」，而洪秀柱在評論時，也有一併提到她所依據的事實基礎讓人對照、評判是否公允，屬適當的合理評論，沒有真實惡意，因此判洪無罪。