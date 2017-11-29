爆60名AV女優任台灣人挑選 明日花綺羅4小時百萬！

明日花綺羅日前將胸部擠成愛心奶，造成網友暴動。（翻攝Instagram）

2017-11-29 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕近年日本AV女優來台宣傳頻繁，根據《周刊王》報導，有臉書不公開社團「國內外暗黑旅遊團」日前發布「好康」情報，聲稱只要錢夠多，就能挑選60名日本AV女優「合作」，價碼以台灣人喜愛的AV女王明日花綺羅最高，4小時要價400萬日圓（約新台幣106萬元），另外包括「D槽女友」例如初音實、AIKA等一線女優，也名列其中。

報導指出，該刊記者加入社團實測，才剛加入社團就有管理員主動打招呼，「你好，來東京時希望有機會為您提供服務」並說明「我沒有安排女優到台灣。我只安排在日本。」該管理員說明女優價碼，明日花綺羅並無90分鐘價格，僅有4小時特惠價為330萬日圓（約新台幣88萬元），若90分鐘則要問問看，但不會低於100萬（日圓）。

除了明日花綺羅，許多台人的「D槽女友」、一線AV女優如朝桐光、初音實、AIKA等，價碼約為90分鐘70萬日圓。該社團管理員解釋，明日花綺羅算大牌的，沒有一定價格，她不會做。

報導指出，該社團還曾相約成員至國外進行「解放之旅」，成立至今已累積近1.9萬名成員，當中甚至包括議員、立委助理。不過消息並未獲得證實。目前明日花綺羅事務所回應，不知有經紀人打廣告招攬與明日花約會，約會價絕非事實。其他女優的狀況則不清楚。