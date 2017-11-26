一家5人爆打光田護理師 1無罪2緩刑 判刑的還可易科罰金

楊男家人追打護理師，眾人在急診室門口拉扯情景。（資料照）

2017-11-26 17:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子楊志偉去年7月13日右手割傷，由4名家人陪同到台中市沙鹿區光田綜合醫院急診，卻因陳姓護理師要求暫停推床，這一家5人爆怒打傷4名醫療人員，引發社會震撼與撻伐，檢方依醫療法起訴，並對最惡劣母親林淑春、兒子楊志偉與姊夫陳思偉，具體求刑6個月，不料，台中地院輕判林淑春與楊志偉各5月徒刑、陳思偉6月徒刑，姊姊楊秋萍3月徒刑，皆可易科罰金不用坐牢，楊志嘉則無罪，檢方與這家人都不服判決上訴，台中高分院二審不但維持一審的輕判，還認為楊秋萍、楊志偉已與對方和解，有悔意而宣告緩刑2年，全案判決確定。

檢方的起訴書指出，去年7月13日凌晨，楊志偉（25歲）右手割傷3公分，由母親林淑春（47歲）、哥哥楊志嘉（30歲）、姊姊楊秋萍（29歲）與姊夫陳思偉（36歲）陪同到光田醫院急診，林淑春與楊秋萍將躺在病床的楊志偉推入急診室時，陳姓男護理師見速度太快，要求他們停止避免危險，這家人爆怒，母親林淑春先動手摑陳姓護理師的臉，姊夫陳思偉加入毆打，還一路追打到急診室門口，更離譜的是，躺在病床的楊志偉，也起身加入打人，姊姊楊秋萍還用腳猛踹陳姓護理師，把對方打得腦震盪，兩名女護理師與醫院司機出面勸阻，也都挨揍掛彩。

檢方依醫療法第106條第3項「對於醫事人員執行醫療業務時，施以強暴、脅迫」起訴，可處3年以下有期徒刑、拘役或科10萬元罰金，並對犯行嚴重的母親林淑春、兒子楊志偉與姊夫（林女的女婿）陳思偉，具體求刑6個月，台中地院一審時，這家人辯稱是陳姓護理師態度差，一時情緒而動手，楊志嘉則否認打人，一審認為他的罪證不足而判決無罪，其餘判處3月至6月不等徒刑，可易科罰金9萬元至18萬元。

檢方認為量刑太輕而上訴，楊志偉等4人坦承毆人，但認為量刑太重而上訴，聲明減輕其刑，台中高分院認為，一審量刑並無不當，維持一審原判，不過，楊秋萍與楊志偉姊弟沒有前科，且已賠償對方達成和解，雖各維持3月與5月徒刑，但宣告緩刑2年，至於姊夫陳思偉，有毒品案前科，不得宣告緩刑，母親林淑春亦於2016年犯下肇事逃逸之罪（審理中），不宜宣告緩刑，維持各6月與5月徒刑，可易科罰金，全案判決確定，不得上訴。