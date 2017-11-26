運將撿9萬元直送派出所 馬國華僑大讚台灣治安真好

失主劉先生（灰色上衣者）很感謝向姓司機（牛仔褲者）拾金不昧義行。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-26 15:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕馬來西亞籍劉姓華僑返台參加慈濟活動，卻在搭計程車時，不慎將黑色錢包忘丟車內，裡面有近9萬元新台幣，向姓計程車運將發現後拾金不昧，直接拿到派出所歸還失主，讓失而復得的劉男直誇「台灣治安真好！」

大安分局臥龍街派出所員警江信賢日前值班備勤時，有位向姓計程車運將進入派出所表示，在其計程車副駕駛座下方，拾獲一個黑色錢包，江員察看清點錢包內，竟有8萬9,410元及22張素食餐廳餐券，惟裡面並無任何身分證件供聯絡失主。

但江員不放棄再細心檢查，發現內有一張旅館的信用卡刷卡清單，即刻電詢該旅館人員，飯店人員查詢表示該客人仍投宿中，江員請飯店人員代為通知失主至該派出所認領，劉男得知後大為驚訝，對運將拾金不昧的義行大為感激，亦對台灣警察觀察入微的專業精神表示佩服。

經警方了解失主劉男為馬來西亞華僑，近期返台參加慈濟活動，晚間與友人吃完飯後，一同搭乘計程車返回飯店，路程中不慎遺留錢包在車上，原本對找回錢包完全不抱希望，也因此他在遺失當下並未向警方報案掛失，卻在隔日意外接到警方通知。

劉男跟警方表示，如果是在馬來西亞遺失錢包的話，肯定是找不回來了，隨後他請警方代為聯絡向姓運將想當面致謝，劉男於運將前來時，除表達感謝之意，還特別準備紅包要當謝禮，但被向姓運將婉拒，直說「這只是做該做的事而已！」