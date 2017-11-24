涉指使留言批評經紀公司 女團「瑪奇朵」 星妃被起訴

2017-11-24 16:57

〔記者錢利忠／台北報導〕曾擔任第一代黑澀會美眉的模特兒星野優（本名唐子涵），102年間與星妃（本名林紓頤）合組女子團體「瑪奇朵」，前年間，2人粉絲團開始出現粉絲批評經紀公司的留言，經紀公司明玄文創多媒體懷疑星妃疑為幕後指使者，控告星妃妨害名譽；台北地檢署認為星妃想策動星野優，但沒成功，今天將星妃起訴，星野優則不起訴。

前年間，瑪奇朵粉絲專頁陸續出現「這杯咖啡很難喝」、「我過得很不好」、「經紀公司不給錢」等PO文，引來粉絲留言批評，指明玄文創當初說要替2人發專輯，是「假發行、真斂財」；明玄文創質疑星妃策動粉絲攻擊公司，因此對她提告。

星妃原獲得檢方不起訴，經紀公司不服，向高檢署聲請再議，高檢署認為星野優也是共犯之一，基於告訴不可分原則，認為北檢也應調查星野優有無涉案，因此將全案發回北檢重查。

星妃應訊時否認慫恿粉絲貼文，也不認識貼文的粉絲；星野優則拿出她與星妃之間的LINE對話記錄，證明自己的清白；檢方勘查兩人的LINE對話紀錄，發現星妃曾請星野優幫忙在粉絲團留言「假發行、真斂財」等內容，但星野優沒答應。

檢方認為，星妃曾有意策動星野優留言攻擊經紀公司，但最後沒成功，後來對話卻出現在網路上，認定星妃涉有重嫌，因此將星妃起訴，至於當初沒答應留言的星野優，則被認定罪證不足，獲不起訴。