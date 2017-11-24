慶富案追25萬不明金流 王端仁稱是保險金、母說樂透彩金

2017-11-24 14:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢調偵辦官員涉助慶富喬地案，發現前海洋局長王端仁母親帳戶內有一筆25萬元不明資金，傳喚證人王母，她稱是樂透彩金，後又改口女兒投資所得，該案7名被告今晨全數無保請回，檢調強調還在釐清該筆金流。

據了解，王端仁今晨複訊時，一度想不起該筆錢，說不出25萬元的來源，經辦案人員詢問王母，發現說法反覆，一會兒說投資所得，一會又說是彩金。

王端仁請回後發出聲明，指該筆款項來源是父親的儲蓄保險金，期滿領回後交給妹妹投資，後來支應他結婚相關費用，並存入母親的帳戶，他強調，持有該筆款項時，尚未就任海洋局局長，並非不法所得。

檢調尊重當事人的聲明，強調不管投資、彩金或儲蓄保險金，將會一一比對該筆金流，不排除再有第二波約談行動，以釐清相關事證與證詞。

王端仁聲明指出，該筆款項的來源是父親投資的人壽儲蓄保險金，20年期滿可領回60萬元，期滿後由父母交給王端仁的妹妹管理運用，妹妹提領30萬元給母親，其中5萬元做為家中裝潢預備金，其餘的25萬元，在2015年7月24日存入母親的帳戶。

王端仁指其餘金錢於2015年10月9日，支付他和妻子結婚所須費用，王表示，他於2015年8月11日就任海洋局長，該筆款項存在於就職之前，僅為一般家庭以有限的所得餘款，積沙成塔的人壽儲蓄保險，並在期滿領回，交由妹妹管理。