持鐵條虐打1個月 4歲女童「骨頭外露」慘死

2017-11-23 14:03

〔記者余衡／新北報導〕4歲邱姓女童昨晚遭人棄置新北市三峽區恩主公醫院，警方循線逮捕涉嫌施虐的24歲男子莊嘉億及莊男母親，經漏夜偵訊莊男坦承因不耐女童吵鬧，近月來多次持組裝貨架用的鐵條虐打，昨晚發現女童腿骨穿出皮膚、奄奄一息，才將她帶往醫院謊稱發生嚴重車禍。

警方表示，昨晚接獲醫院通報邱姓女童疑遭虐死，趕抵赫然發現邱童明顯死亡，不但頭部、臉部多處瘀傷，右腿還呈現開放性骨折，部分腿骨穿出皮膚表層，經調閱監視器發現莊男及其母用浴巾包裹邱童，到醫院急診室掛號後填寫資料旋即離去，警方循線前往莊男位於鶯歌區育智路的住處，聞到陣陣木炭味但無人回應，當機立斷決定破門，果然發現企圖燒炭的莊母，當場制止後帶回兩人。

經漏夜偵訊，警方發現莊男不但因案遭到通緝，他與女童邱姓生母都有使用毒品習慣，女方上月26日因毒品案入監服刑，將女兒託付給莊男，但跟邱童無親無故的他經常不耐女童吵鬧，近月來多次持組裝貨架用的鐵棍虐打，詳細施虐時間及次數多到連莊男自己也記不清楚，警方懷疑女童骨骼尚未發育完整，懷疑受虐期間腿骨已遭打斷，持續行走動作導致斷骨刺穿皮膚。

據了解，邱女早就被列入高風險家庭，社福單位曾試圖前往訪視，但莊男身為詐欺通緝犯，害怕訪視會引起警方上門故不予理會，平常鮮少出門的他多半利用早晨或深夜出門採買生活所需，連鄰居都對他沒什麼印象，全案訊後依重傷害致死罪移送法辦。