虐童致死案 社會局：同居人「惡意躲避訪視」！

新北市三峽區恩主公醫院22日晚間收治一名4歲女童，但女童到院時已死亡，院方檢查發現女童疑遭凌虐致死，右膝蓋甚至露出骨頭。圖為恩主公醫院。（資料照，記者張安蕎攝）

2017-11-23 13:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區恩主公醫院22日晚間收治一名4歲女童，但女童到院時已死亡，院方檢查發現女童疑遭凌虐致死，右膝蓋甚至露出骨頭，新北市社會家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺說，社會局於媽媽入獄後接獲高風險通報，即派員多次聯繫想要訪視，但莊姓同居人「惡意拒訪」、避不見面，原本社工員打算再找一次，若是找不到就要通報警方，遺憾昨天已經發生悲劇。

根據恩主公醫院指出，女童到院時已全身僵硬明顯死亡，經檢查竟發現，女童不僅全身多處瘀青，右膝蓋甚至有見骨傷口，院方轉身要通知女童家屬時，發現將女童送至醫院的男子及婦人早已逃之夭夭，馬上報警方處理。

社會局檢視高風險通報紀錄，許芝綺說，死者的媽媽於10月25日因案入獄服刑，將女童交由同居莊姓男子及莊姓男子的母親代為照顧，社會局於27日接獲高風險通報，指派社工員訪查，但女童母親留下的地址與電話有誤，社工員再回頭到監所找女童母親確認，女童母親還說，把孩子交給莊姓男子看護，「她很放心」。

社工電話聯繫到莊姓男子後，3度約訪，莊姓男子均放社工鴿子，到住處也找不到人，許芝綺說，社工員原本計畫再找一次，還找不人的話就要通報警方協助找人，不料昨晚已發生憾事。