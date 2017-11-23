辦過白曉燕案刑事組長收賄逃亡 司改會提第49次非常上訴

羅明村的女兒淚訴父親蒙冤，希望本案能公開審理，讓她們一家可以早日團聚。（記者錢利忠攝）

2017-11-23 11:45

〔記者錢利忠／台北報導〕曾辦過白曉燕命案、林清岳弒親案的台北縣（已改制新北市）新莊警分局前刑事組長羅明村，被控收賄及默許槍擊犯找人頂罪，更二審判刑13年定讞；羅家人曾48次聲請提起非常上訴，但都被檢察總長駁回；民間司改會律師林俊宏、陳雨凡、冤獄平反協會執行長羅士翔等人認為此案有冤，今再對此案提第49次聲請非常上訴。

檢察總長顏大和今表示，待看到聲請狀之後，再審酌本案是否符合提起非常上訴的理由。

司改會常務執行委員林俊宏表示，關於羅明村案，監察院2013年調查報告曾認定，高院更一審2002年判決羅無罪後，判決書於2002年1月28日送達檢方，檢方卻在2月18日才簽收，並於2月25日提上訴，已逾越刑事訴訟法所規定的10日上訴期限，是不合法的上訴。

冤獄平反協會執行長羅士翔表示，本案當初是由調查局測謊專家李復國（已退休）進行測謊，但監察院已認定李的測謊判讀及程序有瑕疵，冤案救濟只能透過非常上訴或法院再審，但向法院敲門，法院叫你去找檢察總長，向檢察總長敲門，檢察總長叫你去找法院，院檢互踢皮球已20年，羅的清白卻還在等待。

司改會副執行長陳雨凡表示，羅明村被控在三六五茶藝館與共犯見面收賄，但根據「出入及領用槍彈無線電登記簿」顯示，羅明村當晚在分局開會後，隨即登記領槍執行擴大臨檢勤務，不可能到茶藝館與共犯碰面，羅明村顯然具有未參與犯罪的不在場證明。

羅明村女兒表示，父親因心臟有問題，無法完成測謊，監控錄影帶也顯示測謊沒完成，父親因此沒在測謊圖譜上簽名，但事後圖譜上卻莫名出現簽名，此外本案共犯也無法指認父親的長相，父親卻被判有罪，希望本案能公開審理，讓她們一家可以早日團聚。

羅明村被控於86年擔任新莊分局刑事組長期間，收黃姓男子50萬元賄款，放任黃男安排張姓少年頂替新樹林餐廳槍擊案嫌犯，一、二審羅均被判有罪，高院更一審逆轉判無罪；檢方上訴後，更二審改判13年徒刑、褫奪公權5年，最高法院98年駁回後定讞，羅則於98年逃亡至今，現仍通緝中。