調閱監視器顧及民眾隱私 新北警創全國之先取得ISO認證

新北市警察局通過ISO 291151：2017個人資料保護標準認證，保護民眾影像個資安全，環奧國際驗證公司指導委員會陳振楠（右）頒發證書，新北市警察局長胡木源代表接受。（記者吳仁捷翻攝）

2017-11-22 20:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕科技建警時代，警方偵辦刑案仰賴調閱監錄影像，但也不免引發民眾「全民公敵」陷入全面監控的疑慮，新北市警察局斥資62萬，將刑大、婦幼隊等13個單位的監錄影像查詢系統調閱流程，通過ISO 291151認證稽核，第三方驗證公司環奧驗證公司今天將2017國際個人資料保護驗證證書，頒給新北市警察局長胡木源，提升刑案偵破率，也兼顧民眾隱私。

新北市為全國人口最多縣市，近年以辦案科技化、預防犯罪社區化等策略目標，落實治安及犯罪偵防，為免警察偵辦刑案時，造成民眾個資外洩，加上民眾常檢舉個資外洩，警方透過國際ISO認證，透過科學化SOP，逐層把關過濾監錄影像的民眾影像個資。

新北市警察局長胡木源今從環奧國際驗證公司代表手中，接過ISO 29151項目2017認證，象徵刑大、婦幼隊、海山、板橋等13個單位，取得最新國際認證；胡木源說，新北市警方對於民眾個資保護不遺餘力，個資法5年前通過後，新北市著手建置「個人資訊管理系統」（PIMS），早已通過ISO29100認證，成為第一個取得個資稽核認證的政府機關。

新北市今年再接再厲，取得ISO 291151：2017個人資料保護標準認證，藉此檢視局內現行「刑案監視器影像查詢系統」運作均可符合最新標準，落實保障民眾影像等個資，也將新北市保護個資導入經驗，分享給全國警方。