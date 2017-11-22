揭露馬習會秘辛被控洩漏國家機密 馬英九獲不起訴

馬英九遭律師黃帝穎等人告發洩露國家機密，台北地檢署今天將馬不起訴。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-22 10:15

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九先前在東吳大學「嚴家淦法學講座」演講時，揭露前年在新加坡舉行的「馬習會」秘辛，笑稱他與習近平在1分鐘內，就決定互稱彼此為「先生」，遭律師黃帝穎等人告發洩露國家機密；但陸委會官員證稱，雙方互稱先生稱謂及事先通知美方一事，均非機密，台北地檢署今天將馬不起訴。

去年9月，馬英九接獲東吳大學聘書，擔任「嚴家淦法學講座教授」，在東吳發表首場演講，講題是「台灣的國際定位」；當時馬英九提及九二共識等歷史背景時，揭露前年11月7日在新加坡舉行的馬習會秘辛，笑稱他與習近平在1分鐘內，就決定互稱彼此為「先生」。

另外，馬英九在演講時也提及，前年10月底馬習會事前協商時，雙方都同意要通知老美，結果中國和台灣很有默契地於11月2日轉告美國，讓老美嚇了一大跳。

黃帝穎認為，馬習會前的磋商程序及協商內容，被列為國家機密，國會及各界無法事前監督，也沒辦法了解磋商過程，當時陸委會稱馬習會被核定為國家機密，馬英九卻在沒有經過解密的程序，對外散布當初馬習會協商的過程，此舉涉及刑法洩密罪。