媽媽打工5小時賺200元 嫩車手盜領36萬元給騙徒花

王姓少年（圖後）加入車手集團，到南區超商提款的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2017-11-20 16:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕嫩車手王姓少年盜領母親積蓄與父親喪葬補助款共36萬元「投資」，涉案被逮後才發現自己也被詐騙，誤信兩名騙徒的投資騙詞，把母親的錢盜領給對方吃喝玩樂，警方將王姓少年移送少年法庭之外，昨天也將兩名男子依詐欺罪法辦。

勤工派出所調查，王姓少年的父親今年9月過世，母親是來自柬埔寨的新住民，忙著工作無心管教兒子，15歲的王姓少年就讀高中一年級不久就休學，成天在外遊蕩，今年10月底加入詐欺集團當領款車手，11月初在台中市南區高工路附近超商領款，警方透過監視器掌握他的容貌，本月11日晚間發現他的蹤跡，他被捕時坦承當詐欺車手。

警方通知王母到勤工所陪同偵訊，王母卻哭訴說，她的生活過得很辛苦，丈夫生前臥床，她得照顧丈夫，還要打工賺錢，每天下班後，要去串燒烤滷味用的雞皮，串一大包耗時將近5小時，工資僅有200元，今年9月丈夫肝癌病故，她領了政府的喪葬補助款，卻沒想到兒子從本月9日連續3天，盜領共36萬元的喪葬補助款與累積多年的積蓄。

警方詢問王姓少年，才得知他10月底加入詐欺集團當車手的同一時間，認識徐姓男子（54歲）與林姓男子（47歲，兩人皆與詐欺集團無關），他稱呼兩人「叔叔」，兩人不但買鞋子送他，還招待他到住處同宿數天，得知他的母親有積蓄與喪葬補助款，遂以投資為名，誘騙王姓少年盜領母親的錢，因銀行設有每日提款上限，王姓少年本月9日至11日，每天盜領12萬元，第三天被捕時，已盜領36萬元交給兩名騙徒，這兩人還告訴王姓少年，本月底就能連本帶利領回40萬元，不到一個月淨賺4萬元。

王姓少年盜領母親的錢去「投資」，動機是幫媽媽分擔家計的好意，警方先將他依詐欺罪移送少年法庭，並進一步傳喚徐男與林男到案，兩人坦承詐騙，並交出花剩的17萬元，其餘19萬元花於吃喝玩樂，警方交由王母領回，並於昨天依詐欺罪將兩人法辦。