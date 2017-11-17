萬大線施工吊臂砸民宅 北市捷運局：非人為疏失

2017-11-17 15:19

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北地區正在進行的台北捷運萬大線工程，施工2年多來，昨晚發生首次工程事故，位於新北市連城路的工地區域，發生吊車鋼索斷裂，導致吊臂掉落砸到民宅外牆事故。台北市捷運工程局今天發出聲明，說明鋼索斷裂並非人為疏失，但原因仍待查，受害民宅僅1戶，將有廠商皇昌營造全額負擔損失與修繕費用。

捷運局東區工程處表示，連城路工區進行中的連續壁抓掘，昨天晚間8時許因桁架背拉鋼索不明原因斷裂，導致吊車吊臂靠到鄰房致外牆及玻璃破損，已經要求廠商負起全部責任，除了當時已立即要求廠商馬上清理及圍囿安全區域，受損的部分也立即向住戶保證全部修復，受影響住戶的食宿、修繕費用也將由廠商全部負擔；工地部分，已將桁架放下並且移至安全位置，整理鋼纜線，保留斷裂鋼纜以做為後續判斷事發原因。

東工處表示，經現場檢查結果，該機具進場前確已檢查其機具及操作手合格證，施工過程廠商也每天都有進行移動式起重機自主檢查並做成紀錄，鋼纜也在合格期限內，為何突然斷裂，將再作細部調查釐清。

東工處長簡哲宏強調，這次事故是該區工程施工2年多第一次造成鄰損，雖然還沒查出原因，但這是無預警的突發事故，並非人為造成，而工程也將持續進行，預估完工工期已是2023年以後。