線上遊戲吸收青少年 詐欺機房3個月得手數百萬人民幣

2017-11-17 14:38

〔記者邱俊福／台北報導〕以31歲梁姓男子為首的假檢警詐欺機房，透過線上遊戲吸收青少年擔任話務，並在台南市承租2處豪宅，作為機房，短短3個多月，詐騙中國廣東地區民眾得逞逾上百次，得手數百萬人民幣。刑事局偵4大隊第2隊經長期蒐證，今天宣布將機房搗破，逮捕梁等8人到案。

警方說，梁嫌專門利用線上遊戲，吸收台中、彰化地區青少年加入詐欺機房，擔任第1線機手，隨後轉至其他地區機房第2線話務人員假冒「公安局」、第3線人員假冒「檢察官」等角色，誆以被害人身分遭冒用、詐騙洗錢等話術，需凍結及監管其名下帳戶內資金，藉以誘騙被害人匯款。

經警方專案小組長期跟監蒐證，發現梁嫌等人每月砸下近10萬元，租用數間高級住宅供做實施詐騙機房之用，且為躲避警方查緝，不斷游移變換租屋處所，且只要遇有陌生車輛於附近出入，即連夜搬遷至其他預備據點。

警方近期鎖定台南市東區1處大樓豪宅及歸仁區1棟透天豪宅後，本週2兵分2路，針對2處據點實施搜索，查獲梁嫌在內8人到案，查扣筆記型電腦、手機、網路IP分享器、詐欺用教戰守冊、偽造公署文書、SD記憶卡等大批贓證物。

全案詢後，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，另專案小組除依沒收新制規定，持續追查犯嫌不法所得外，將擴大追緝幕後金主及共犯到案。

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