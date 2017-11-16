提48次非常上訴 羅明村收賄案再審遭高院駁回

2017-11-16 13:23

〔記者楊國文／台北報導〕前台北縣警局（現新北市警局）新莊分局刑事組長羅明村，被控在1997年偵辦一起槍擊案時收賄50萬元，協助涉槍擊案的黃姓男子等人找人出面頂罪，羅8年半前被判刑13年定讞，期間，羅向檢察總長共提出48次非常上訴均遭駁回，引起人權團審關切，羅去年底向高等法院聲請再審，高院今駁回羅的再審聲請；此案可抗告。

裁定書指出，羅明村20年前偵辦臺北縣林口鄉「新樹林餐廳」槍擊案時，受張姓、黃姓、周姓3名被告請託，包庇3人找黃姓少年頂罪，並率隊逮捕黃姓少年，羅事後收取3人的50萬元賄賂，不過，全案18年前爆發，羅明村等人被以貪污、行賄、槍砲等罪起訴，多名被告陸續被判刑確定入監服刑。

羅明村涉案部分，一審遭重判有期徒刑15年，更一審一度將羅判處無罪，2009年4月，最高法院仍認定羅收賄有罪，處13年、褫奪公權5年確定。羅不服，向檢察總長共提出48次非常上訴均遭駁回。

但人權團體認為羅的案件疑點重重，認為證人在調查局測謊時，受不正當訊問而指認羅收賄，證人並在法院審判中全部翻供；但因羅自己未通過測謊，所為的辯解不被法院採納，因此有罪確定，主張排除羅的測謊供詞。另也認為檢方對無罪判決逾期上訴，上訴違法，無罪判決應已確定。

高院審理認為，測謊供詞的部分，先前有罪判決中已經審理，故並非「未經審酌」的再審新證據，此外，檢方是否逾期上訴問題，高院調閱判決書送達時間，並未逾越10日的上訴法定期限，認定檢方並未違法上訴，高院因此認為羅的再審聲請無理由，今駁回聲請。