堅持手作不忘關懷弱勢 烘焙師遭撞死 粉絲不捨落淚

2017-11-16 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市雅妃烘焙坊烘焙師陳育邦不幸被顏姓女子酒駕撞死，除了家屬悲痛不已，也有不少民眾聞之鼻酸，陳育邦不僅靠著堅持手作、嚴選用料擄獲許多忠實顧客，繁忙之餘更不忘製作愛心蛋糕，免費送給鄰近的清寒優秀學生，店內也可看到不少手寫的感謝函。

32歲烘焙師陳育邦無辜遭遇橫禍，14日凌晨外出採買烘焙材料時，遭3度酒駕的顏女害死。他從電子轉行烘焙界其實是在退伍後才開始自學，一開始也曾經歷慘賠，他曾描述「創業第一年，我燒掉了快一百萬，不僅慘賠、還累死自己」。但他並未放棄，打拚3年後終於有了成績，每天只睡3小時，堅持使用最好的食材，在特製糕點更會花上許多心思，甚至曾花費好幾天或數個月；他自豪，糕點不偷工減料，也希望能在黑心食品充斥下樹立一個典範，讓甜點能天然、好吃又價格親民。

除了對烘焙的堅持，陳育邦也不忘關懷弱勢，他生前每週都準備20份愛心糕點，提供給附近學校的清寒家庭，兩年來累計已超過800份，在店內也可看到附近高中的感謝狀以及學生們手寫的感謝卡片，感謝他「謝謝您無私地提供我們愛心麵包，我們每月都在期待會有甚麼美味的麵包」。

在他驟逝後，也有忠實顧客上門時不忘告訴自己的小孩「這是最後的蛋糕，以後再也吃不到了」，說著說著就不禁鼻酸落淚；這名顧客也表示，很欣賞陳育邦先前曾推出用廢電池換取甜點折扣的作法，雖然折扣不多，卻是給小孩一個好的教育。

「努力要實現一個夢想，（卻）被一個酒駕的毀了……。」陳父在獲悉消息後也非常悲痛。3年前為力挺兒子的夢想，陳育邦的父母為他買下2層樓店面，如今一想到兒子慘死酒駕輪下，甚至還忍不住自責說，是不是當初為了幫兒子圓夢，買了這間店才害死兒子，心痛的陳父更在黑板上寫下「壯志未酬身先死，常使英雄淚滿襟」。

雖然烘焙坊即將結束營業，但陳育邦的爸媽也宣布，已經下訂的200份結婚糕點仍會如數出貨，至於其他糕點將會免費分送給親友。陳育邦的胞姐提到，也會提供一些數量的蛋糕，給附近的學校分送給清寒家庭的學生。

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