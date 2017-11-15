與小三爭遺產 正宮錢少拿卻多繳1250萬元稅

2017-11-15 10:04

〔記者吳政峰／台北報導〕正宮爭奪老公遺產，無奈小三先一步脫產，害她少拿錢卻多繳稅！

楊姓富商生前寄放6900萬元在小三胞姊名下，過世後，楊妻狀告小三還錢，並把這筆錢併列報遺產，未料小三姊妹及時脫產，害楊妻僅追回4400萬元，卻多繳了1250萬元的遺產稅，只好打官司求國稅局退稅，但法官認為未討回的2500萬元有「債權憑證」，楊妻日後仍有機會拿到錢，判她敗訴。

楊男96年身故，楊妻統計老公遺產總額逾11億元，其中6900萬餘元借名登記在小三胞姊名下，楊妻先把這筆錢列報遺產，一併繳清遺產稅4億8千萬餘元，並同步提告要求小三胞姊還錢。

小三胞姊表示，楊男65年起就和妹妹交往，時間長達31年，妹妹因有恐慌症無法工作，經濟均由楊負擔，至於她名下6900萬餘元的股票與存款，則是楊給妹妹的養老金，由她代管。

法官認為楊男在世時可自由運用該筆款項，應屬借名登記，而非養老金，判小三胞姊應還錢。

但楊妻發現，老公死後一個月內，小三胞姊隨即謊報遺失存摺、印章，向各單位申請補發，並把股票與存款變現，提領一空，藏匿現金，名下一毛錢都沒有，她才驚知小三姊妹倆脫產，以致最後聲請強制執行時，僅拿到4400萬餘元，而未索回的2500萬餘元，則由士林地院核發「債權憑證」。

楊妻不甘少拿遺產卻多繳稅金，提告表示繼承老公債權，向小三胞姊提出還錢的民事訴訟，案經104年度判決確定勝訴，無奈對方脫產，拿不回的2500萬餘元變成不能行使的債權，主張不應課稅，要求國稅局返還這部分的溢繳稅金1250餘萬元。

台北高等行政法院合議庭指出，楊妻目前雖僅拿回4400萬餘元，但手中握有2500萬餘元的債權憑證，待小三胞姊日後名下有財產時，仍可追討，並非不能行使的債權，因此判她敗訴；全案可上訴。