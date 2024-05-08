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販毒集團遙控小蜜蜂交易製造斷點 警鬥智勝出逮13人

劉嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

劉嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/08 09:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕35歲劉姓毒梟組織販毒集團，利用通訊軟體遙控指揮旗下的小蜜蜂負責運販毒品，並藉此以製造斷點。北市警中正二分局經組成專案小組查緝，今日宣佈逮獲劉嫌等13人，起獲毒品咖啡包1000餘包、愷他命60餘包，訊後依法送辦。

北市警中正二分局是月前根據查獲販毒案，持續溯源追查發現以劉嫌為首的販毒小蜜蜂集團，透過來自中國的通訊軟體微信，在於群組內販賣大量毒品咖啡包及藥錠，並由排班小蜜蜂開車至指定地點完成交易，集團組織結構非常系統化。

警方擴大追查發現，販毒集團僅允許當班小蜜蜂進入毒品倉庫取貨派送，集團幕後的劉嫌則以通訊軟體遙控犯案，設立多層斷點避免接觸；即使一旦若有人中途被警方逮獲，仍不易被循線追緝到上游。

警方調查中，查出劉嫌販毒集團都特別挑選地理位置四通八達的大型量販商家，利用對方免費停車場入出車輛頻繁的特性，以便混淆視聽，並做為小蜜蜂交班地點，降低運送過程中遭查獲的機會，增加警方查緝與蒐證的困難。

中正第二分局與中山、大安分局組成聯合專案小組，日前見時機成熟，分別前往北市中山區、士林區、新北市三重區等處執行，共計查獲劉姓藥頭等13名，起獲毒品咖啡包共計1000餘包、愷他命60餘包、汽車2台及贓款等證物，訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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警方查獲毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣販運毒品用贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣販運毒品用贓車。（記者劉慶侯翻攝）

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