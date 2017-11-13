出國考察變成賭博、購物 桃市議員邱佳亮詐領公費起訴

桃園市議員邱佳亮。（資料照）

2017-11-13 10:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］49歲民進黨籍桃園市議員邱佳亮，涉嫌以人頭助理詐領市議會補助費，以及出國考察費、出席費、交通及膳食費，從2011年1月起至今年1月為止，總計詐領的公費高達826萬6068元，桃園地檢署檢察官今偵結依「貪污治罪條例」利用職務上機會詐取財物、「刑法」使公務員登載不實文書罪起訴邱佳亮等6人，並將在押的邱佳亮移審桃園地院，地院將召開延押庭。

邱佳亮2010年3月選上第17屆縣議員，升格後亦選上第1屆市議員，起訴指出，邱佳亮聘用39歲女子蘇桂蘭、45歲女子徐美如擔任助理，另佯聘徐女的41歲胞弟徐嘉位以及自己地政事務所44歲女員工游雅惠、29歲員工甘裕平為「人頭助理」，並指示徐女製作不實遴聘資料送至市議會，待每月助理薪資及春節慰問金入帳後，再由3名「人頭助理」或蘇、徐2名助理提領交給邱佳亮，加上市議會定期匯入的退休金提撥費、勞保費、健保費等，邱佳亮共計詐領822萬5617元補助費。

邱佳亮也涉嫌詐領市議會出國考察費、出席費、交通及膳食費，起訴指出，邱佳亮於2014年6月16日，填寫「2014年6月21日起至2014年6月24日止至澳門」出國考察計畫表，名義上是考察澳門工、商、農業、觀光事業發展，實際上是跟友人一起到澳門賭博、觀光及購物，行程中並無澳門政府人員或地方組織接待等實際考察作為，返國後仍向市議會申報3萬3101元費用；2016年5月2日到4日的市議會第1屆第3次定期會，邱佳亮人在澳門、未出席會議，返國後卻填寫不實簽到記錄，向市議會申報出席費、交通費及膳食費共7350元。

起訴指出，邱佳亮總計詐領826萬6068元公費，為追討不法所得，檢方已向法院聲請扣押他的銀行債權750萬元，在起訴時一併聲請宣告沒收。