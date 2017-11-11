毒販仿感冒藥「斯斯」自調毒品 害毒蟲狂拉

2017-11-11 10:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕新興毒品包裝不斷推陳出新，連知名藥廠保健品也被冒用！中市賴姓男子換車道沒有打方向燈，警方盤查時見他車內有7包「斯斯」維他命C沖泡飲，賴男謊稱是藥局買的保健飲品，警方檢測卻發現有安非他命成分，賴男才坦承說，他在公園內見人兜售，一時好奇購買，沒想到喝下沒有飄飄然感覺，反而鬧肚子猛腹瀉，直呼「再也不敢嘗試了」。

中市警局保安警察大隊第一中隊本月7日巡邏經過中市北屯區文心路四段，見賴男（21歲，毒品前科）駕駛的自小客車變換車道卻沒有打方向燈，攔查發現駕駛賴男身上散發濃濃的K他命味道，員警詢問賴男是否「拉K」（吸食K他命），賴男拍胸脯向員警保證他沒有吸毒，神色卻又不斷往車內瞄，員警直覺有異，在車內手煞車下方發現仿冒知名藥廠維他命C沖飲包「斯斯」的毒品共7包，毛重27.74公克，警方透過試劑初篩，發現沖飲包呈現安非他命陽性反應。

賴男自知法網難逃，主動交出K他命9包，毛重43.73公克，疑似添加毒品的梅片24包，毛重28.99公克，不詳成分的藍色藥片6顆、黃色藥片10顆與綠色藥片4顆。

賴男坦承是在公園內見人兜售「斯斯」，一時好奇購買8包，先喝下1包，不但沒有飄飄然的感覺，反而肚痛難耐猛瀉肚子，嚇得不敢再喝了，員警告知賴男，這是毒販胡亂調配的飲品，喝了會危害健康，全案依違反毒品危害防制條例罪移送法辦。