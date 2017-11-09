停車場縱火男被逮 自稱憂鬱症放火發洩情緒

2017-11-09 13:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區忠勇市場後方停車場日前發生火警，雖未有人員傷亡，卻造成3輛自小客遭波及，警方不排除人為縱火，調閱監視器釐清，前天循線逮捕涉嫌縱火的潘姓男子，他供稱因罹患重度憂鬱症雖長期吃藥控制，但每當心情不好時就想放火發洩情緒，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，該停車場原無路燈也無監視系統，導致前幾次停車場發生火警時誤以為係遭人亂丟煙蒂所引起，經市場管理員向第四分局春社派出所反映後，所長魏綉薌立即前往市場檢視週遭環境並輔導加裝高畫質監視器，同時協商區公所裝設路燈照明並加強該處巡邏。

此次停車場再度發生3輛自小客遭波及的火警，監視器果然發揮功效，警方迅速鎖定住在附近的41歲潘男逮捕歸案，潘男供稱，因多年前感情受創罹患憂鬱症需長期服藥，因自家車輛曾停在該市場疑遭毀損導致心情低落，起先僅將市場後方停車場內落葉、樹枝等雜物堆積點燃，進而將雜物放置停車場內車輛後方點火燃燒，每次點燃後便離開現場。

潘男同時坦認前幾次停車場縱火案均由他所為，但不知道火勢會波及車輛，但因憂鬱症的因素，讓他只能藉由燒東西來紓壓，所長魏綉薌表示，現代社會生活壓力大，每個人都有壓力，但要找到正當紓壓管道，切勿以損人不利己方式來發洩情緒，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。