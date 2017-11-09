貨車駕駛遭追撞後離奇消失 4小時後到案稱「去收驚！」

2017-11-09 11:24

〔記者曾健銘／新北報導〕24歲范姓駕駛，今日凌晨開車載著3名馬來西亞籍的友人，行經台一線高架道路往三重方向時，疑似未注意前車狀況，不慎追撞前方一輛小貨車，范男頭部撕裂傷、左手骨折，而車上3名女乘客則是多處擦挫傷，4人均無生命危險。

可疑的是，轄區新莊分局警員抵達現場處理事故時，發現小貨車的42歲劉姓駕駛消失無蹤，直到今日清晨4時許，警方根據車牌聯繫他到案說明，他到案時供稱車禍後因受到驚嚇，才會搭計程車離開現場去台北市萬華「收驚」，經查其酒測值雖為0，但警方訊後依肇事逃逸罪嫌將他送辦。

  • 小轎車在高架橋上失控追撞小貨車，造成4人輕傷。（記者曾健銘翻攝）

    小轎車在高架橋上失控追撞小貨車，造成4人輕傷。（記者曾健銘翻攝）

  • 小轎車在高架橋上失控追撞小貨車。（記者曾健銘翻攝）

    小轎車在高架橋上失控追撞小貨車。（記者曾健銘翻攝）

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