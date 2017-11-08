誆投資10萬可領回75萬 通緝犯冒用民間活動詐財

2017-11-08 17:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕傳出詐騙集團冒用「台灣點燈文化祭」之名行騙，佯稱只要投資10萬元，可分3期領回75萬元，一對夫妻查證承辦單位察覺受騙報警，警方利用被害人約簽合約時，逮捕賴姓嫌犯，發現他還是名通緝犯。

新興分局今天指出，賴嫌假冒「台灣點燈文化季」張姓負責人，向一對夫妻檔揪股投資，並以投資10萬元，分3期可領回75萬元的高報酬當誘因，夫妻2人親自到「台灣點燈文化季」會場詢問，承辦單位表示並未授權私人對外招攬投資，2人察覺受騙向警方報案，承辦單位也向中正三所求助。

警方請夫妻聯絡對方簽約，埋伏於前鎮區的咖啡店附近，待賴男（34歲）出現伺機逮人，賴嫌自稱是貿易公司老闆，警方進行人臉比對後，發現賴嫌提供的姓名與容貌特徵不符，進一步追查，發現竟是多起詐欺案偽造文書的通緝犯。

警方在賴嫌隨身背包內查扣木製印章，以及被害人帶去的10萬元、合約書，書面上所簽的姓名及捺印公司行號，都是賴嫌欲獲取被害人信任所造假，除了偽造文書遭通緝外，又多了1條偽造文書罪嫌。

賴嫌供稱，平日居住台中地區，並透過臉書或交友軟體結識不特定人士伺機詐騙，至於犯罪所得，供其彭姓女友及其司機花用，全案依詐欺罪嫌將賴嫌等人移送法辦，不排除有幕後集團操控，至於有多少受害人，受害金額多少？檢警仍需進一步釐清。