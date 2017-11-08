工人罹潛水夫症20年 告北市捷運局、業者求償721萬

罹患潛水夫症的工人今天上午赴台北地院遞狀，對北市捷運局與新亞建設求償721萬餘元職災賠償。（記者溫于德攝）

2017-11-08 13:17

〔記者溫于德／台北報導〕40餘名在85年為台北捷運新店線施工的工人，因使用壓氣工法卻未依法減壓，導致罹患潛水夫病，造成體內氮氣引發耳膜破裂與骨頭發黑等症狀。事件發生至今逾20年，尚有9名勞工調解未果，今向台北地院遞狀，對北市捷運局與承包工程的新亞建設公司，連帶求償721萬多元職災賠償；工人遞狀前痛批捷運局對外雖宣稱將盈餘回饋員工、乘客情況下，卻使罹病工人「找不到負責人！」

新店線因施工時不當使用壓氣工法，造成40餘名工人罹患該症狀，雖部分員工已和解，不過尚有9人未如願。潛水夫症工人戰友團上午提到，該勞資爭議日前雖與捷運局、新亞進行協商，但捷運局認為，在法院未認定情形下，不具任何賠償責任，導致調解破局，因而質疑府方「難道發包後就能不負責任？」

至於新亞方面，戰友團也說，該公司完成新店線後，標下核四廠、高雄捷運與台北信義快速道路等，目前還承包機場聯外捷運工程、北捷新店機廠聯合開發工程，並勇奪前年交通部金路獎之傑出工程施工承商首獎，但調解時卻只派律師現身，將所有責任推向一同施作的日本建商，因而再度質疑建設公司有卸責之嫌。

據指出，該工程當年由日商清木與台商新亞聯合一同承攬負責施作；但被控，在220公尺地下坑道灌入高壓時，未依法減壓，導致施作工人罹患俗稱潛水夫症的減壓症，此也是台灣首宗經官方確定的公共工程集體職業病例。

由於潛水夫症終身無法痊癒，僅能靠高壓氧治療方式減輕疼痛，而單次治療費用高達1500元，戰友團因而提到，許多工人在無法負擔情形下，已放棄治療。