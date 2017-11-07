毅嘉涉內線交易 董座訊後無保請回

2017-11-07 22:01

更新時間 22:01

首次上稿 20:43

〔記者謝君臨／台北報導〕蘋果Macbook軟板供應商、上市公司毅嘉科技（2402）爆發內線交易案，全案疑與2年前毅嘉執行庫藏股相關，台北地檢署上月底兵分16路搜索，約談副董事長黃麗玲等13名被告，董事長黃秋永當時因人在海外，並未到案；台北地檢署今首度傳喚黃秋永等多人釐清案情，稍早訊後已將黃秋永無保請回。

晚間9時許，黃秋永離去時面對記者詢問，僅低調表示「沒事」，已獲檢方無保請回，其餘不願多談。

今年10月27日，北檢指揮調查局搜索位於桃園龜山的毅嘉公司等處，並約談相關人釐清案情，檢方訊後以涉犯證券交易法等罪，諭令副董事長黃麗玲40萬元交保、台灣光罩董事長吳國精30萬元交保，毅嘉科技監察人張立秋20萬元交保，毅嘉財務經理黃彥翔10萬元交保，另名許姓女被告則以30萬元交保。

檢調根據金管會移送資料，懷疑毅嘉科技董事長黃秋永等人，於2015年執行庫藏股時，涉及內線交易，違反證券交易法；而當時人在加拿大的黃秋永，在檢調發動搜索、約談行動當天，接受媒體採訪時表示，已知檢調詢問的是2年前毅嘉庫藏股的事情，他強調「這沒什麼事」，會盡快回國協助調查。

手機零組件大廠毅嘉創立於1983年，從一家代工生產橡膠按鍵的小公司，成為國際手機按鍵領域重量級的供應商，由於具有按鍵、軟板、鎂鋁合金機殼及光學影像模組的科技，為蘋果電腦等國際知名大廠客戶，現為本土第二大軟板供應商。