警插股酒店、賭博網站 賺13萬重判9年半

2017-11-07 18:58

〔記者黃捷／台北報導〕捷運警察隊偵查佐郭仲文不但插股色情酒店，還利用警界人脈，將臨檢消息、他人個資洩漏給酒店業者，甚至仲界同事上網賭博，不法獲利共13萬餘元；檢方監聽更發現，郭員另和3名同事偽簽退勤紀錄。士林地方法院今天依貪污、洩密、偽造文書等11罪，重判有期徒刑9年6月，褫奪公權5年，可上訴。

判決指出，郭員2012年9月間出資30萬元入股「蝴蝶匯酒店」，後因經營不善歇業一陣子，2013年6月間改名「英皇酒店」復出，為吸引生意生門，竟讓小姐半裸跳舞，在男客身上磨蹭，供觀看、撫摸，直到隔年2月再次歇業，郭員共分紅3萬3500元。

郭員為了幫助酒店躲避查緝，只要轄區警方準備發動大規模臨檢，就會傳訊息通風報信：「今天要到你那裡，我不去了。」「明天不要出門，大臨檢，跟前天一樣注意安全。」暗示業者當天小姐不要脫衣，導致多次查緝無果。

郭員還經營「天下運動網」賭博網站，以1.5％的佣金從賭博業者取得帳號，並找來多名同事、友人對賭，在2012、2013年間，總計抽頭10萬餘元。

郭員為了幫朋友喬事情，還打電話請認識的北投分局同事，幫忙查詢他人個資，再洩漏給朋友；有時還在備勤時間外出喝酒或返家休息，與另2名同事「交相賊」，互相幫忙偽造簽退紀錄。

士林地院痛批，大多數員警都競競業業，郭員的作為卻讓警察遭受負面評價，甚至造成人民對警察、司法不信任感；貪污、偽造文書部分6罪共判刑8年，褫奪公權5年，洩密部分5罪則判刑1年6月，得易科罰金58萬元。

另外，兩名業者經營色情酒店，遭依圖利容留猥褻罪，分別判刑8月及6月，各得易科罰金24萬、18萬；賭博網站業者遭依賭博罪判刑6月，得易科罰金18萬；幫忙偽造簽退紀錄的兩名同事，則遭依偽造文書各判刑1年10月、1年2月，均緩刑2年。