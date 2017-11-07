8旬失智翁忘了回家的路 眼尖員警靠勞力士助返家

2017-11-07 11:41

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市一名80歲李姓老翁清晨出門散步運動後，因失智症發作忘了回家的路，獨自坐在便利商店前，被熱心民眾發現報警處理，經龜山警分局坪頂派出所警員藍金富、林建豪協助，眼尖的藍金富發現老翁手上戴的勞力士和5年前承辦案件的事主相同，順利查到老翁資料，幫助其順利返家。

警方表示，昨日中午接獲民眾報案，指稱有一位老人獨坐在便利商店門口許久，疑似忘了回家的路，藍、林2人到場後，只見老翁神情慌張，不斷自稱「李仔」，經詢問，老翁不但不清楚自己幾點出門，也不知道為什麼在便利商店，更不知道自己的家在哪。

員警二人見狀先買食物給李翁充飢，再將其帶回所裡安撫情緒，發現老翁依然只記得自己的名字，正當現場陷入膠著，眼尖的藍員突然發現，老翁手上的勞力士外觀特殊、價值不斐且似曾相識，想起5年前在處理案件時，老翁曾向他炫耀手上的名貴手錶，立刻尋找前案資料，順利找到老翁姓名、家中電話、地址，順利通知家屬到派出所。

家屬接獲通知趕到派出所表示，正打算要到派出所求助，就接到派出所的電話通知找到人，非常感謝警方細心及時找回家人。

警方呼籲，家中若有易走失家屬要戴防走失手鍊，或在衣服繡上聯繫的方式，以便警方可以快速聯絡家屬，避免意外發生。