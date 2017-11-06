高速路上小孩尿急違規開路肩罰4千不合理？法官這樣說

2017-11-06 19:17

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子去年駕車行經國道5號高速公路時，違規行駛路肩挨罰4000元，陳男不滿提行政訴訟稱，因女兒憋尿太久，情急才開路肩；新北地院法官認為，若按陳男說法，民眾都可因尿急而行駛路肩，將導致路肩設置目的及安全性大打折扣，也與緊急避難規定不符，判敗訴。

判決書指，去年7月17日，陳男駕車行經國道5號北向33.1公里處時，因違規使用路肩，被民眾檢舉後罰鍰4000元；陳男不服提訴指出，當天十分壅塞，2歲的小女兒無論如何都不願意尿在尿布上，頻頻詢問何時可下車尿尿？但他不敢違法行駛路肩，10分鐘後終於看到「路肩限行大客車及往出口小車」告示，才緩緩駛向路肩，下頭城交流道。

法官：真的尿急可在車上採應急作法

陳男主張，當天行駛路肩是因特殊緊急狀況，即小孩急需上廁所，也確實依照指示下交流道，他的行為並非出於故意也無過失，裁決不近人道。

台北市交通事件裁決所主張，當天只有北向32.7起至30.6公里止有開放「出口小車」，違規地點只開放「大客車」通行路肩。

法官認為，陳男自認是因小孩尿急違規行駛路肩，顯然是出於「故意」，而小朋友尿尿並非緊急危難狀況，若真要尿尿，可於車上採取應急作法解決，非違規行駛路肩，且若依陳男所述，只要尿急就可違規，如此一來，路肩設置目的及安全性考量將大打折扣，也與緊急避難規定不符；可上訴。