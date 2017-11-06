打詐全國第一 南市警局長：神蹟

2017-11-06 11:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新任分局長、刑警、交通大隊長今天布達就任，市警局局長黃宗仁說，台南市警打詐績效全國第一名，這不是奇蹟，已是神蹟，近期南市刑大也將成立緝毒中心，全力反毒，追本溯源打毒，只要犯罪者敢踏進台南市，一個都不放過。

打擊詐騙和毒品是當前治安兩大重點工作，黃宗仁說，去年平均每月有1200多人次的車手在台南市提領詐騙贓款，南市警全力打詐後，今年8月車手到南市犯案領錢次數降到1次（最後是27次），9月提領次數降到0次（最後是22次），連警察自己也不敢相信，打詐成績這已不是奇蹟，可說是神蹟，但這是南市警不吃案，真實呈現治安現況全力偵辦的結果。

台南市刑警大隊近日並將成立緝毒中心，全力反毒，黃宗仁說，行政院長賴清德在擔任台南市長主持南市治安會報時就指出毒品問題已是國安問題，南市警成立緝毒中心後，只要有毒品案件就會有刑大科技偵查隊協助，全力追本溯源打毒，緝毒中心未來將統合各分局緝毒資源、防治策略，但不會跟分局爭功。

黃宗仁也期勉新任大隊長、分局長要督促員警做到不匿報案件，視民如親，為報護市民、保障人權，警察要勇敢使用公權力，「有事我負責」，犯罪者只要敢踏進台南市，「一個都不放過」。

今天到任的有台南市警局督察長李政曉、第二分局分局長王森瑒、第三分局分局長呂世明、永康分局長戴崇贒、新營分局長李名昌、白河分局長陳建民、新化分局長許芳毅、善化分局長許坤田、刑事警察大隊大隊長王清海、交通警察大隊大隊長楊慶裕。

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