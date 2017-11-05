鬼門關走一遭 電視台記者尋獲再造恩人

張慶龍謙虛表示，自己救人沒什麼。（記者徐聖倫攝）

2017-11-05 15:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕三立新聞記者傅家慶於今年5月4日在新北市中和發生嚴重車禍，當時他股動脈斷裂血流滿地，奄奄一息的他遇到了英勇的義消張慶龍，恰巧經過此地的他趕緊下車，上前就為傅家慶進行一連串CPR急救，傅家慶撿回一命。傅事後在臉書發文尋人，經過各界努力，終於讓他找到他口中的「再造恩人」張慶龍，張不好意思說「這是應該的，沒什麼！」

5月4日上午9時許，傅一如往常騎機車要前往公司上班，行經新北市中和區中山路二段往永和方向，直接撞到對向左轉車輛右後車門，傅傷勢過重當場失去生命徵象，平時職業為送貨員的張慶龍剛好要到板橋送貨，見狀趕緊放下手邊工作，毫不猶豫上前進行急救。

張身為新北市消防局員山分隊義消，擁有高級救護技術員執照，起初他利用隨身的毛巾先進行加壓止血，但傅的鼠蹊部還是不斷滲血，張便說「這樣不行啊！」他見傅幾乎斷了呼吸，趕緊進行CPR，直到消防人員前來接手。最後，傅被送醫急救撿回一命，透過警消口述，得知第一時間救援的另有他人，所以才PO文尋人。

據了解，張因為自己家裡曾經失火，當時受到消防人員不少幫助，他便加入義消行列，也要為他人盡一份心力，此舉甚至還被媽媽罵「要助人也不需要做這麼危險的事」，但也無法阻擋他的決心，一幹就是10年，直到最近搬家真的忙不過來，才暫時離開義消。這次順利對抗死神，他則謙虛說「我救人沒有想要刻意讓人知道，真的沒有什麼。」