印尼買春露餡 因妻在他手提包裡發現這個

2017-11-04 20:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名婦人，發現王姓老公自去印尼工作後舉止有異，查看老公手提包，發現滿袋都是壯陽藥、按摩棒等物，手機內也有詢問召妓價格，懷疑老公在印尼買春嫖妓，還偷走家中的黃金，遭質疑時又「見笑轉生氣」，反誣指她「討客兄」，婦人訴請離婚，新北地院判准。

王妻指控，與夫結婚34年育有2子，婚後卻發現老公好高鶩遠，不但把房子拿去貸款炒股賠光、還因收受賄款被依詐欺取財罪判刑3年，後來老公到中國經商失敗，103年轉往印尼發展，但去年6月起，她發現老公怪怪的，查看老公隨身攜帶手提包，發現裡面竟裝滿壯陽藥、持久劑、按摩棒等用品，手機內也有與應召站業者聯絡，詢問召妓價格等訊息，且每次返台，壯陽藥等物品就會減少。

懷疑老公買春嫖妓，王妻今年1月提出離婚訴訟，沒想到老公竟偷走家中黃金鎖片變賣，遭質問時，反誣賴她「討客兄」，還威脅：「妳等著，我請偵探社天天跟者妳」，並當著子女面前恫嚇：「她花（錢）討客兄，我會殺了她」，6月早上又無端潛入她與女兒共睡的房間，翻找她皮包，還在全家共用的汽車上裝設竊聽器竊錄她與子女的談話。

王男否認買春，供稱因年紀大，加上曾罹患鼻咽癌，體能比較差，為維持夫妻間性生活需要，才購買壯陽藥，藥品返台會短少原因是，部分是幫印尼友人代買，部分是下機後就先在廁所吃，想要回家跟老婆嘿咻；向應召業者詢價是無聊問問，因工作遇到的都是男性，多了解這些，有助於打開話匣子；拿金鎖片是因為他賺的錢都是交給老婆，但老婆提訟後卻不再給她生活費，他只好變賣過活，不願離婚。

法官勘驗王男的手機訊息及夫妻錄音，王男被質問為何竊盜，接著否認在外嫖妓，疑因無法自圓其說，才混淆視聽改懷疑老婆「討客兄」，認為夫妻間感情已破裂，因此判准兩人離婚，仍可上訴。