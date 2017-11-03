雲縣消防局長涉公器私用 檢調約談後30萬交保

2017-11-03 15:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣消防局現任局長戴天星涉嫌將座車公器私用，圖利油資7萬9507元、溢領超勤加班費7800元，經雲林地檢署指揮雲林縣調查站擴大偵辦，搜索消防局並約談戴天星等8人，訊後戴坦承犯行以30萬交保，今天戴請假，無法得知其本人說法，消防局人員則大都認為，全案是有心人惡意檢舉而為他抱屈。

雲林縣檢調單位接獲檢舉指雲林縣消防局局長座車公器私用，經雲林縣調查站調查官數月蒐證、跟監，並向法院聲請搜索票，昨天到雲林縣消防局搜索，帶回數箱證物，並約談戴天星、行政科長、災害搶救科科長、會計、人事、駕駛等8人，戴坦承犯行，供稱因貪圖方便觸法，深表悔意，並承諾繳回所有犯罪所得，其餘請回。

檢方調查，依內政部消防署公務車輛調派使用要點第3點規定，調派公務車輛用途僅限於出外接洽公務，或參加會議認有必要者、接待與公務有關之貴賓、經署長核准之團體活動、勘查災情、運送救災物資或前往災區執行指揮及救災等公務、其他緊急事故，公務車輛非依所定公務用途，應嚴禁調派使用。

檢方以戴歷任雲林縣消防局秘書、副局長，並擔任局長多年，對於上開公務車使用限制應知之甚稔，竟圖方便，私自駕駛公務車前往台中市，並以該公務車配置中油加油卡前往加油站加油，先後圖利油資7萬9507元，且在值班應於雲林縣轄內督勤期間，駕駛公務車前往台中市處理私人事務，涉嫌溢領超勤加班費7800元，檢方為捍衛公務員清廉形象，依法偵辦中。