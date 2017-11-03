南市刑大狂掃全台14處 破詐騙水房洗錢8800萬

2017-11-03 12:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊昨天兵分多路，直搗詐騙贓款洗錢相關涉案據點，初估洗錢金額高達8千8百多萬元，逮捕主嫌曾姓男子、車手頭吳姓男子等10名嫌犯，今依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

南市刑大科偵隊長尤開欽說，該詐騙洗錢水房以年僅36歲的曾男為首，自去年1月起，以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式，在台灣收受全台各詐騙集團的詐騙贓款後經手「漂洗」，再以地下匯兌管道，利用在中國大陸開設金融帳戶的商人轉匯，換算成人民幣匯至中國地區詐騙集團指定帳號，最後詐騙集團成員再於中國轉匯提領並完成洗錢程序。

警方查出曾嫌自105年1月至今，經手收受轉匯金額高達8千8百萬元以上，最大一筆為191萬元。

科偵隊是經由大數據資料庫分析、比對詐騙贓款的金流，掌握了曾嫌洗錢水房跡證，報請台南地檢署檢察官何珩禎指揮偵辦，歷時半年蒐證、跟監後，昨發動搜查行動，狂掃台中、台北、新北、高雄等14個處所，逮捕主嫌曾男、車手頭吳男等10名嫌犯，查扣涉案帳戶存摺、筆電、隨身碟、手機及約現金85萬元的不法所得。

其中64萬9千元贓款是警方執行搜捕時，黃嫌手機又收到詐騙集團傳來寄包裹到站訊息，警方查扣從桃園寄來的2個現金包裹。車手頭吳嫌另涉嫌製作偽造信用卡用來詐騙。

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