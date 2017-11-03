趙藤雄繳5.5億還有利息可領 網友諷：交保卻像存活存

2017-11-03 02:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署上月底偵結遠雄集團所涉大巨蛋、新北市土地開發、眷村改建、掏空遠雄人壽等4大弊案，並依行賄、圖利、侵占等罪起訴遠雄創辦人趙藤雄父子等官商共31人，收押中的趙藤雄起訴後移北院審理，法官裁定5.5億元交保，遠雄集團也隨即備齊17箱現鈔保釋金，擺滿法警室桌面。「法律543」則在臉書針對此發文，並指趙藤雄只要沒有逃亡或藏匿，1天就可拿到約1205元的利息，1年就可生息約44萬元。

檢方偵辦大巨蛋等4大弊案，收押中的遠雄集團創辦人趙藤雄涉行賄等多罪被起訴後移北院審理，法官裁定5.5億元天價交保，遠雄集團也隨即備妥高額保釋金。

針對此事，「法律543」則在臉書發文，指根據「刑事保證金存管計息及發還作業辦法」，「從代庫銀行將保證金存入專戶的次日開始算到實際兌付的那天止，按活期存款計息方式及臺灣銀行活期存款牌告利率計算利息」。「法律543」指出，以11月2日的活期存款利率0.080%來算，趙藤雄所繳的保證金1年約可生息44萬元，只要趙藤雄在這案子的審判到執行都沒有逃亡或藏匿，將來就可領回5.5億元加上每年44萬元左右的利息（實際利息依利率而定），這情況也讓「法律543」直呼，「明明是交保怎麼好像變成存活存」。

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