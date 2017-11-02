陽明山區驚見漁網撈賽鴿 男辯：「來帶牠們回家！」

2017-11-02 18:14

［記者陳恩惠／台北報導］49歲王姓男子昨天下午駕車上陽明山，在馬槽橋附近撈捕躲雨的賽鴿，正巧保七總隊第四大隊陽明山分隊警員楊博智、王筌彥巡邏經過，驚見王男正以捕漁用的撈網撈鴿子，地上還有11隻被網住的賽鴿，雖然王男辯稱受「和平鴿聯盟黨」之託，要將這些迷途的賽鴿送回家，但無證件文件，鴿主否認委託，警方不排除是擄鴿勒贖，訊後依竊盜罪送辦。

保七四大隊說，北海金平輪船隊昨天清晨在基隆外海50公里進行公訓，上午7時30分準時放鴿，來自全國各地鴿舍的鴿子，在海上瞬間破籠而出的場面甚是壯觀，由於昨天北海岸下雨影響飛行，有鴿友上網留言說：「今天11/1有出海50公里，認識的彰化鴿友幾乎有去的都虛累累了！到現在1點25分了，已知朋友有2舍缺10隻以上！其餘10幾個認識的鴿友都缺4至8隻左右！北海冬季海訓這趟最應（硬）實在難飛。」原來飛不回家的鴿子，可能半途遇險了！

警方說，雖然北海資格賽尚未開始，近來陸續進行海訓，鴿主將愛鴿以船隻載運到基隆外海40至50公里處放飛，賽鴿由外海返回鴿舍，一路上都無休息點，正巧天候不佳，大多停在楊明山馬槽橋前一處平台上躲雨休息，而王姓男子則算準時間，利用簡便的漁網就能將疲累的賽鴿捕獲，擄鴿集團再根據腳環上的電話，依身價向飼主要求數千至200萬元不等贖金，所幸及時援救。

王嫌落網時辯稱，受「和平鴿聯盟黨」之託，協助破壞非法捕鴿集團沿著馬槽溪河床所架設的捕鳥網，以便救助沿著河床飛行的賽鴿，並將早晨進行外海放飛訓練、飛不回去的鴿子撿回去，他堅稱受會長委託，但提不出相關證明文件，辯稱這些網到的鴿子不是偷也不是搶的，而是「從路上撿的！」

警訊時，委託王嫌的「和平鴿聯盟黨」負責人遲未出面說明，警方依據賽鴿腳環上的鴿主資料，聯絡陳姓鴿主到場指認，確定王嫌所捕捉11隻賽鴿中，有部分是他的，陳姓鴿主否認有委託該黨救助賽鴿，警方將持續追查幕後是否有不法擄鴿集團。

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