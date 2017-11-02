上網釣同志約會偷錢 警逮愛情騙子

2017-11-02 14:34

〔記者方志賢／高雄報導〕30歲張姓男子上同志網站，騙網友外出玩遊樂設施，再以保管包包為由偷走財物，另佯稱到超商探班陪伴，趁機偷走超商內2萬多元現金，高雄警方前晚將他逮獲，查出至少4名被害人，警研判受害人遍及各縣市，正擴大偵辦中。

高雄前鎮警分局草衙派出所日前接獲民眾報案，在男同志網站認識1名男子，誤以為是心儀對象，上個月27日，相約到前鎮大魯閣草衙道遊玩，逛街時對方提議玩「天空飛行家」，之後卻以害怕不敢玩、幫忙保管包包為由，趁被害人玩遊樂設施時，偷走包包、手機及現金800多元。

警方也查出，另有被害人是苓雅區某超商店員，嫌犯以探班為由，到超商陪伴，再騙說想喝咖啡、吃點心，騙被害人外出買東西時，偷走店內2萬多元的現金。

嫌犯甚至曾假裝到被害人住處聊天，趁被害人外出購物時，搜刮家裡的財物，警方查出高雄至少有4名被害人，遭嫌犯以類似手法偷取財物。

前鎮警方調閱監視畫面，輔以長相特徵託網友尋找，查出30歲張姓男子（有強盜、竊盜、侵占、詐欺、脫逃等前科）涉有重嫌，前晚到前鎮區租屋處將他逮捕， 逮捕過程發現他身邊有1位男同志與他同居。

警方說，張男佯稱自己是某家鋼鐵公司行政助理，連枕邊人都不知道他其實是無業且招搖撞騙之人，行徑相當惡劣。