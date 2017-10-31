陳玲玉：司法官的溫度、深度和速度最該改

台灣大學法律學院校友會31日召開「改革司法、點亮台灣」座談會，台北地檢署檢察官林達（左起）、台北高等行政法院法官張瑜鳳、台灣大學法律學院校友會理事長謝銘洋、政務委員羅秉成、律師陳玲玉、台灣高等法院刑事庭法官陳美彤、律師傅祖聲與會，針對司改議題發表言論。（記者羅沛德攝）

2017-10-31 15:04

〔記者項程鎮／台北報導〕台大法律學院校友會下午在台大社會科學院舉行「改革司法、點亮台灣」座談會，台大法律學院校友會公共事務委員會主任委員、律師陳玲玉表示，人民不信任司法，應從人民觀點來替司法把脈，目前最迫切、最應探討、也最能快速改善的問題，就是司法官的溫度、深度和速度。

陳玲玉指出，溫度指的是司法官對待當事人的態度，深度指的是司法官辦案的品質，速度指的是司法官辦案的時程，上述3個面向是百姓最關心且最切身的司法問題。

陳玲玉並和台大法律學院校友會理事長謝銘洋教授等人，一起提出對司改的10大期許：司法官應同理心平等對待當事人、檢察官起訴應嚴守證據門檻、司法院應整合法官對同類案件見解、法官應確保檢察官和律師的平等地位、裁判書應通俗化、增加司法官輔助人力、宣導人民多利用仲裁等解決紛爭機制、司法官輪調應妥善交接案件、檢察官應微罪不舉、法治觀念應自幼扎根。

參與座談會的法界人士包括：台北高等行政法院法官張瑜鳳、高等法院法官陳美彤、台北地檢署檢察官林達、國際通商法律事務所律師傅祖聲等人；下午座談舉行前曾發生一段插曲，有一名男子到場舉布條抗議，隨即被工作人員勸離。