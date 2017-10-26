犯下小模命案求處死刑 程宇再涉盜刷女友信用卡遭訴

2017-10-26 16:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲男子程宇涉嫌設局性侵殺害陳姓網拍女模，士林地檢署今年6月將他起訴並具體求處死刑，檢方查出，他另涉多起詐欺、竊盜案，又被控盜刷周姓女友信用卡48萬餘元，新北地檢署今依偽造文書、詐欺取財罪嫌將他起訴。

據了解，周女在網路上與程宇認識，他向周女謊稱是小開，家裡生意做很大，還秀出「假黑卡」裝闊取信於周女。

起訴指出，去年10月，程宇與女友逛街時，把車鑰匙放在周女包包內，並假裝是「貼心男友」幫周女背包包，實際卻是打歪主意，趁機支開女友，盜刷周女信用卡並偽簽其姓名，3天內共在百貨公司、旅店刷卡10次，最高單筆盜刷23萬餘元；後又在網路商店用女友信用卡刷卡購買商品，盜刷11筆，共計盜刷48萬餘元。

檢方提訊程宇開庭時，他供稱女友想買東西送他，所以提供信用卡讓他刷，否認犯行；供詞遭周女打槍，周女反駁表示，程宇說自己很有錢，所以她不可能買東西送他。檢方依盜刷簽單影本及2人當時確有交往，將程宇起訴。

但詐騙慣犯程宇詐財女友的惡行不只這一樁，之前就有女網友跳出來指控，程宇佯稱是自法國歸國的小開，與她交往不到一個月，羅織各種理由，還假冒是程母，前後騙走她24萬餘元，新北檢今年3月依欺取財罪嫌將起訴程宇；新北檢後又查出他竟侵占某工程公司的支票，假裝有錢人，支付2000萬保險，還想買750萬名車，又請展場人員代標9999的車牌號碼，7月又依侵占及詐欺罪嫌將他起訴。

此外，程宇還被控誘騙配偶至戶政事務所簽字離婚，卻趁對方離家後，潛入家中偷走配偶的平板、筆電、現金等物品，台北地檢署8月依3個詐欺及竊盜等罪起訴他。