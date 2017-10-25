蘇炳坤抗告案開庭創先例 蘇哽咽：判無罪才能還清白

2017-10-25 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕蘇炳坤31年前被控搶銀樓，遭判刑15年定讞，雖獲前總統陳水扁特赦，但蘇堅稱「總統還我清白，但司法未還我清白」，於第五度聲請再審獲准，但高檢署主張蘇獲「罪刑皆宣告無效」的特赦無須再審，提起抗告，最高法院今召開調查庭，檢方認為總統已特赦蘇，不應再審，若准再審應判免訴，但蘇哽咽堅稱「司法應判我無罪，才能我清白」。

最高法院今為蘇炳坤再審案的抗告案召開調查庭，已創下我國司法首例。

針對蘇的律師團聲請進行專家的法律鑑定，最高法院承審法官王國棟認為，此案關於重大法律爭議，當庭裁准，指示由檢、辯雙方各提供對美、日、德等國再審、特赦等法律問題有研究的5位學者、專家名單，供遴選參考。

蘇的律師團律師高涌誠認為，蘇炳坤受到污名纏身，若未再審還他清白，一輩子都會不安，而再審是國民的基本訴訟權，不應與總統的特赦權混為一談，應准予再審才對。

上午最高法院這場庭訊，吸引涉建商綁架撕票案獲判無罪定讞的徐自強、支持蘇炳坤的大批民眾到場聲援。

最高檢察署檢察官林永義指出，因前總統陳水扁已給予蘇「罪刑均宣告無效」的特赦，再審案已失所附麗，且再審理由是以「同一原因」提出聲請，不應再審，林主張，蘇案已經過4次非常上訴、4次聲請再審均遭駁回，應考慮此次聲請再審是否侵害總統的特赦權。

對檢方主張，蘇情緒激動，起身轉向林永義3度哽咽表示，「我是清白的」，並向檢方鞠躬說，「檢察官你應該替我主持公道」。

高涌誠主張，再審權和總統的特赦權不應互相衝突，蘇炳坤被冤枉關了900多天，怎麼可能因特赦即還他清白，再審權是基本訴訟權利，應准予再審才對。對於檢方提出此案若再審，應判免訴，高涌誠認為，檢方已主動替蘇提起4次非常上訴及再審，基於檢察一體原則，若准再審，檢方應直接撤回起訴，且應在書狀中載明，蘇和此強盜案無關，應是最合乎法理的做法。

原在新竹經營家具行的蘇炳坤（67歲），被控1986年3月23日凌晨3時許，與慣竊郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓，搶走逾32兩金飾，郭並持菜刀砍傷陳姓老闆頸部，還用尼龍繩綑綁陳妻。

蘇到案喊冤遭郭誣陷，又被警方刑求，他始終沒認罪，最後仍被依強盜故意殺人未遂罪判刑15年定讞。蘇棄保逃亡至1997年到案入監，檢方認為全案疑點重重，為蘇聲請再審與非常上訴各4次，全遭法院駁回。2000年底，當時陳水扁特赦蘇「其罪刑之宣告為無效」。