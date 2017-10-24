救長輩的命！弱勢托老中心模擬火災逃生

2017-10-24 13:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕國內歷年來老人安養機構火警總釀成重大傷亡，新北市消防局第一大隊今天到板橋一處老人護理之家，驗證該場所自衛消防編組，長輩與護理人員們聽見警鈴，迅速通報、幫忙滅火，從容地逃生，新北市消防局說，期望透過演練，增加托老中心火災等災害應變，減少逃生弱勢場所傷亡。

新北市新店「樂活老人照顧中心」去年失火，消防單位搶救時，火勢延燒迅速，釀成6死悲劇，檢警事後調查出是照護員不足，造成疏散過慢，導致嚴重傷亡；由於老人中心等照顧機構許多收容人年長或行動不便，成為火災傷亡高危險群，消防局格外重視老福機構安全，除要求相關設施設備符合公共安全規定，每半年也辦理消防演練，讓院方、長輩們熟悉逃生避難。

消防局第一大隊今天選在位於板橋館前東路鬧區，專門照護長輩的護理之家，舉辦自衛消防編組防災演練，模擬護理之家凌晨從污衣間電線走火，竄出大量濃煙，引起現場探測器動作，員工啟動自衛消防編組，引導及將臥床的長輩，從安全梯帶到避難層，護理人員報案並初期滅火，場面逼真。

消防局第一大隊長尚少華說，新北市65歲以上老人多達48萬5688人，占全市人口12.19％，公共托老、長照是市政府重要政策，為強化弱勢避難場所的公共安全，市政府聯合稽查小組針對類似場所的員工，全面進行避難疏散觀念考核，訓練員工自衛消防編組作業，包含滅火班、通報班、避難引導班等實際應變能力，降低災時生命財產之損失；希望藉由在公共托老中心消防演練，發揮示範效果，呼籲各界共同重視長者安全。