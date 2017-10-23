彰銀內鬼7招洗錢暗槓客戶存款 竟獲緩刑

2017-10-23 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕彰化銀行發生一起前行員利用7種手法洗錢後離職的事件，洗錢行員捲款、逍遙法外，彰銀竟渾不知覺。16年後原存戶要提款時找不到帳戶，案情才曝光，法院審理時，前行員將款項全數還給彰銀，彰銀也具狀表示損失全部獲賠。台北地院今（23）天依違反銀行法背信罪，判決該名洗錢行員有期徒刑2年，緩刑3年。

1997年至2004年間，44歲蕭鴻欽在彰銀台北分行負責存款業務，他從客戶紀錄得知，有名日籍存戶在1997年3月間開戶，隔年6月存入970多萬台幣，除每半年的活期存款利息固定轉存外，至2003年8月間，該存戶已5年未動支，而本金加利息已逾千萬元。

檢方調查，蕭男竟在2003年，利用張姓街友證件開人頭戶，將日籍存戶的帳戶名稱，改成張姓人頭戶，再以林姓等5名街友名義開新帳戶。

最新的判決書中指出，贓款經過第一步轉到6名客戶帳戶後，蕭鴻欽再將錢以「臨櫃提款」、「申請台支」、「開立支票」、「ATM領現」、「電匯」、「現金存入」、「轉帳」等7種方式，整合存入自己名下的銀行帳戶內，完成洗錢的手續。

蕭男犯案後，隨即在2004年底火速離職，直2014年12月8日，該日籍存戶持存摺到彰銀臨櫃提款，彰銀找不到她的帳戶，才發現這筆錢不翼而飛。彰銀認定蕭是內鬼，去年2月22日提出民、刑事告訴。

蕭鴻欽在應訊時否認盜領，不過在法院審理期間賠償，彰銀表明蕭「已完全填補其損失」。判決指出，蕭負責承辦收受存款業務，將客戶存款挪為己用，造成彰銀商譽、財產損失，影響金融秩序安定。不過，因蕭受審時坦承犯行，態度良好，與彰銀和解，審酌犯罪情狀，宣告蕭緩刑，以啟自新。