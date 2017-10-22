檢舉達人重出江湖 草屯攤販叫苦連天

2017-10-22 18:51

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕檢舉達人又出現了！南投縣草屯鎮芬草路大觀商圈，堪稱市區夜間小吃街，路邊擺攤的攤販上週被草屯警方大開交通違規罰單，攤販叫苦連天，草屯警分局交通組無奈表示，檢舉達人見未開罰單檢舉警方包庇，因此不得不開單，但未來只要攤販沒有嚴重影響交通，警方不會頻開罰單。

草屯鎮檢舉達人沈寂一小段時間後，上月份針對草屯鎮芬草路上的大觀市場商圈的晚間攤販，拍照檢舉攤販佔用道路，違反交通規則。

草屯警分局接獲檢舉後，上月曾到此進行交通整頓，要求攤販退縮攤架，顧客的汽機車也不要亂停。草屯警分局表示，上月因未開罰單，檢舉達人本月即檢舉到警政署，指警方包庇攤販，上級已在調查。「包庇」的帽子扣太大，員警上週便針對攤架佔用道路情況較嚴重的進行開單。

草屯警分局交通組透露，近日一個晚上開出17張罰單，而不是地方臉書社團貼文所稱的47張罰單，而這17個攤販，都是依道路交通管理處罰條例第82條第1項的規定開罰，罰鍰金額是1200元到2400元，不過警方會以最低的1200元處罰。

草屯警方也說，大觀市場的早市攤販，多年來與公所、攤販的默契，是攤車退到白線之後，但晚上攤販則沒有討論過。警方經過觀察，發現晚間佔用道路的情況，以前來買東西的顧客汽機車較嚴重，因此請攤販也要勸導顧客車子不要亂停。

草屯鎮公所近日也接獲民眾陳情，希望能幫這些晚間攤販，讓他們可以繼續做生意，鎮長洪國浩說，會找時間與分局溝通此事，盼能有一個折衷的方式。