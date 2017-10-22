「繁重加給」磁吸效應？ 竹縣員警一逮機會就衝6都

2017-10-22 18:41

［記者黃美珠／竹縣報導］6都員警的「繁重加給」對新竹縣警界有磁吸效應？明天全國基層警界人事就要大風吹，新竹縣政府警察局實際員警數總算「破千」，但統調離開的「老鳥」有51人，統調「該來的」僅12人，其他都是警專或警大剛畢業的「乳鴿」還待實務訓練才能獨當一面。

基層哀嘆，新竹縣像6都的「蛋白區」，人少卻雜勤務重。在人力差很大，又有額外繁重加給下，離家多遠已不是考量，只要有機會員警就前進6都，以免勞神、勞力又傷「薪」。

縣長邱鏡淳說，他了解基層員警的辛勤，他也努力把過去總要拖欠半年才發得出的超勤津貼，縮短到現在2個月發1次，這次的人力也補到了1009人。但巧婦難為無米之炊，新竹縣的財政困難，真的很難發出「繁重加給」。

縣警局長溫枝發說，新竹縣的都市化呈現M字型的極端差異，不要說同1個警局，就是同1個分局所轄、不同派出所的勤務繁重狀況也不一樣，更何況繁重加給必須要看縣市政府的財政狀況才有實益，最根本的解決之道，其實應透過中央修訂目前員警的「警勤加給」制度，將派出所比照現有分局以派出所的員警數分繁重、較繁重、單純地區，依現行的警勤加給給予加成的實質鼓勵。

立委林為洲說，員警維護治安、為民服務，各地的狀況和需求不一，不該有6都和非6都之分，否則確實會導致新竹縣這類夾在6都之間的縣市更加弱勢，資深員警都跑往6都去，影響新竹、苗栗等類似狀況縣市的警力。

雖說警政署會用多分發剛畢業的警專或是警大生給這類縣市，以填補帳面上調離的警力數字，但當1個縣市資深的員警過度欠缺時，將有害基層員警實務的經驗傳承。他將在明（23）日的立法院內就此緊急質詢，希望警政署甚至是內政部應該要做通盤、妥適的檢視。

明天是全國員警統一調動和警專（大）畢業特考分發報到日，新竹縣警局這次申請統調離開的警員、巡佐、以及巡官總共有51人，透過統調進入新竹縣的包含巡官在內共有12人。

雖然警專（大）畢業生包含巡官將有70人派到新竹縣，一來一往間，全縣員警人數會從原來的978人，總算破千來到1009人，接近新竹縣員警的預算員額1112人。

但員警們哀怨，從統調的人數就可以了解，根本沒有人願意待在新竹縣服務！除了超勤津貼總是要遲到3個月，人少、事多、事雜的程度跟6都不遑多讓，但6都員警除台南、高雄都有「繁重加給」，每人每月從5000多元到8000多元不等。

新竹縣夾在雙北、桃園、以及台中之間，在原本人多好辦事的效應下，已經讓很多資深員警一有機會就想衝6都，近2年又有「繁重加給」的磁吸效應，就是新分發來剛畢業的警專（大）生只要稍有資歷和機會也會迅速閃人，已形成新竹縣警界沒人想待的很嚴重隱憂。