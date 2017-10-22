臉書購物出清舊款iPhone好便宜？！一週124人上當

臉書帳號遭盜用販售高檔商品，詐騙流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-22 15:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕最新一代的iPhone X即將開始預購，市面上舊款的各代iPhone開始出清，有詐騙集團竟盜用他人臉書帳號，刊登低價賣舊款手機訊息，還要求被盜者友人另加LINE帳號，私下洽談交易細節，當友人匯款卻沒收到手機，才知遭詐，165反詐騙諮詢專線統計，從10月9日到10月15日止，共有124人被害，提醒民眾要多加注意。

警方調查，新北市36歲石姓上班族，本月初在好友的臉書上，看到PO文說售iPhone 7手機，但要求另加LINE討論細節，石男心想他不追逐最新的手機，「買舊款的就好了」，雙方以LINE私下談妥交易細節，依對方指示匯款5000元至賣家指定帳戶，沒多久，朋友主動告知其FB帳號遭盜用，這才驚覺遭詐報警。

另名李姓大學生，在臉書看到梁姓學姐轉貼出清全新iPhone 7 plus 128G手機訊息，也是賣5000元，他轉帳至對方指定帳戶後仍未收到貨品，自己還遭封鎖，經向學姐確認才知其臉書遭盜用貼文。

165反詐騙諮詢專線提醒，透過臉書購物貼文私下販售「遠低於市價」的商品多為詐騙，因此若向臉書好友購物，需再三確認是否為其本人，若發現周遭親友臉書疑似遭盜用，可建議到臉書網頁依照步驟填寫新密碼和確認email，即可取回帳號掌控權。

此外，為降低臉書帳號被駭，民眾可以在「帳號設定」頁面上，點選「帳號安全」，打開「登入警告」通知，並設定認可的「瀏覽器與應用程式」；或者也可在「登入許可」中，利用手機驗證碼，多設定一層安全的驗證來登入帳號；如有任何疑問，歡迎隨時撥打165進行詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆