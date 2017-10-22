阿立母大公廨看戲 不應筊返東河派出所

國內唯一拜壺祭祀平埔族祖靈阿立母的警所東河派出所，今日迎請阿立母返大公廨看戲，所長岩東華（左起）、東河里長吳火生、副所長何英宗以檳榔、米酒祭拜阿立母。（記者王涵平攝）

2017-10-22 10:15

〔記者王涵平／台南報導〕國內唯一拜壺祭祀平埔族祖靈阿立母的警所東河派出所，今日由所長岩東華、東河里長吳火生迎請阿立母返大公廨看戲，參加夜祭、孝海祭後再請回。

一般警所多供奉關公、媽祖，白河警分局東河派出所因轄內有國內最完整的西拉雅族吉貝耍部落，前東河派出所所長陳進堯自民國98年起前往大公廨分靈請回阿立母坐鎮，祈求轄內治安、交通平安。

東河派出所原僅祭拜1個壺，然某年將象徵阿立母的阿立矸送回大公廨，夜祭結束後卻被其他民眾請錯帶回，只好再請另一個壺回所內供奉，未料，錯拿的民眾又將東河所原先的壺送回，以致後來同時祭拜兩個壺，之後又逢水雲派出所與東河所合署辦公，就將兩個壺分別代表兩個所。

東河派出所所長岩東華與副所長何英宗、東河里長吳火生，今日上午將供奉在東河派出所的兩支阿立矸以警車護送返回大公廨娘家。

岩東華等人準備檳榔、米酒，依照傳統儀式向阿立母祭拜，一般會等到孝海祭後再請回，但也有1年擲筊，阿立母卻未應筊，族人認為阿立母可能想多看點戲，派出所只得延後擲筊再請回。

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