台南道路徵地弊案》小課長負罪10多年 換賠61萬

2017-10-22 00:21

〔記者王捷／台南報導〕近20年前，台南市發生一件轟動政壇的土地徵收弊案，市府疑與議會勾結貪汙，南檢一審時判15人有罪，其中錯號「歪頭」的前議長黃郁文，被判刑10年、前市長張燦鍙被判刑7年，鬧得府城滿城風雨。不過，其中還有有一名受到牽連的市府課長，原本遭判7年多，直到3年前更一審時被判無罪，他當時經歷羈押長達122天、經過數十年官司，今年司法終於給他公道，判賠刑事補償61萬元，部分公務人員得知後，不禁覺得感傷。

1998年間，安南區正在開發階段，有許多私有土地成為附近居民常走的道路、巷弄，稱為「既成道路」。既成道路眾多，但市府預算有限，一年預算只能收購部分，因此，地主各憑本事找關係，希望自己的既成道路能被優先收購，才讓當時的民代有介入空間。

當時檢方調查，在統籌收購弊案的關鍵人物是黃郁文，他與秘書多次向張燦鍙等市府人員疏通，兩次私下要求市府編列2億5000餘萬元，徵收既成道路，黃郁文再選擇性的徵收道路，賺取差價，總計兩次徵收案，讓黃獲得不法所得1億6000萬餘元。

當年的議長、市長一、二審都被判決有罪，上訴最高法院判決確定，張燦鍙判3年，黃郁文則是徒刑4年，張燦鍙在去年3月假釋，黃郁文則逃亡迄今。

雖然外界焦點在黃與張兩人上，但還有一名市府課長受牽連，他在上訴到最高法院時仍有罪，維持7年多的刑期，直到前年更一審因認定罪證不足，小課長才確定無罪。

但當年小課長被羈押了122天，今年10月司法還他遲來的公道，以一天5000元賠償共61萬元。

至於這10多年來，小課長的生活如何？隱忍多少不堪？61萬元是否值得？目前記者無法連絡上課長，一切只有課長自己的體會最深。