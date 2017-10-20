校內發生潑酸命案 台大學生會：心輔協助減低恐慌

2017-10-20 14:57

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校園發生駭人聽聞潑酸命案，台大學生會今在臉書粉絲專頁公告，指校園內發生令人遺憾的意外，學生會已與心輔中心、學務處住宿服務組聯繫，針對此事件後續，校方展開心理輔導與諮商協助，減低台大學生的恐慌。

學生會表示，學生輔導機制目前已啟動，心輔人員將進駐研一宿舍空間，提供有需要之同學諮商協助。為避免中心直接湧入過多案件，同學可依住宿與否，分由以下兩種聯絡管道尋求協助：住宿生直接聯絡宿舍輔導員，住宿組與心輔中心已進行橫向整合，輔導員將視案件情況轉介予心輔中心，供其評估與協助；非住宿生則直接聯絡心輔中心尋求協助。

此外，校方寄發全校信件安撫學生，將寄送全校郵件至同學之NTU信箱，並提供相關心輔管道，以期降低同學恐慌。另提供心理學系暨研究所後續輔導資源，由於此次案件有關當事人為心理學系研究所的同學，心輔中心將針對該系所師生，作輔導資源的介入與提供，以緩和相關人員的情緒。

學生會籲請所有台大學生，廣泛告知身旁同學心輔協助資訊，必要時通報宿舍輔導員或心輔中心，心輔中心對此類案件之處理有其專業性，希望能夠幫助同學紓解情緒。台大主秘林達德也表示，校方已努力增加心輔中心人力及資源，提供學生協助。