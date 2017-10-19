詐騙集團狡兔三窟 滿月就換機房

2017-10-19 15:35

［記者楊政郡／台中報導］法務部調查局中機站繼上週偵破台泰跨境詐騙集團，17日又查獲以蘇嫌為首的詐騙集團11人，在新竹縣關西鎮山區租用獨棟別墅，全員除蘇嫌外，吃喝拉撒均不得外出，滿月後另覓場所，為半移動式詐騙機房，外部監視系統嚴密，調查員上門嫌犯還用鐵鎚敲壞手機、電話，撕毀記帳單等。現場查扣電腦、電話機、詐騙教戰手則、大陸民眾基資等重要證物，初步清查不法所得約60幾萬。

中機站發現30歲蘇男為首的詐騙集團，為了逃避查緝，採取「半移動式」機房方式，滿月就轉換機房地點，中機站鎖定最新機房地點，在新竹縣關西鎮山區渡假別墅，待時機成熟，報請新竹地檢署檢察官指揮，與新竹縣調查站及新竹市警局刑警大隊共組專案小組，17日下午執行搜索，查獲蘇等9男2女共11人，並查扣大批詐騙工具等證物。

該集團成員假冒中國大陸客服及公安人員等身分，以寬頻網路透過電信平台，向不特定的中國大陸民眾電話詐欺，手法並不新潮，但行騙約一週，初步清查不法所得即達約60萬元。

調查員指出，該詐欺集團管控嚴密、行動謹慎，狡兔三窟，最近幾個月是在新竹、苗栗山區承租別墅，平均運作1個月即搬遷，已查出更換第三處地點。蘇嫌向房東謊稱要找空氣清淨別墅，給父母養老之用，10萬元租下。且蘇嫌等自行裝設監視器，嚴密監視機房外部動靜，又控管成員不得外出，也避免驚擾附近居民，引起側目，1個月內吃喝拉撒，都集中管理，僅由蘇嫌駕駛租賃車外出採買生活所需物資。

現場查獲蘇嫌持用之瓦斯空氣手槍一把，無殺傷力，應是管理內部人員威嚇之用，11人中有4人詐欺及毒品前科，大都是電話詐騙老手。

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