放鞭炮恐嚇！黑幫賣毛巾索保護費 2個月就GG

2017-10-19 13:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區今年8月間連續發生8起養生會館被丟鞭炮恐嚇案件，以天道盟同心會大同分會長自居的王姓男子，見養生館利潤頗豐，藉著承攬毛巾及清洗生意不成，竟夥同旗下小弟趁夜到養生館丟鞭炮，把店員、客人嚇得落荒而逃，讓商家很困擾，有店家上個月因此付出1萬5000元（保護費），台北市大同分局循線逮捕王姓等7名男子，其中2人上月已遭逮，而他們犯案目的，只是想將地區黑幫升級為「黑道分會」，成立不到2個月就被殲滅。

「咻，砰！」夜深人靜的台北市大同區自今年8月16日起，接連幾天深夜各地分別傳出陣陣鞭炮聲響，多家養生館、舒壓會館或按摩院，分別遭三分短髮、著黑衣自稱「天道盟同心會大同分會」的多名年輕男子，朝店內丟擲鞭炮，震耳欲聾的劈劈啪啪聲響不僅嚇壞店家，也嚇壞周遭睡夢中的居民；警方據報，先逮獲王嫌的2名小弟，昨天持拘票兵分多路，將剩餘的王嫌及手下拘提到案，今天移送。

警方調查，綽號「小豬」、人稱「神經仔」的34歲男子王昶慶，有多項組織、槍砲等前科，自小混跡於大同區豬屠口地區的地區黑幫，曾經投靠過竹聯幫分支，因涉及槍砲案被逮，後經判刑入獄，直到今年初才獲得假釋。

警方說，王嫌自創天道盟同心會「大同分會」，為了重振地區角頭的勢力、拓展幫派財源，特別親率小弟們前往大同區多家養生館意圖承攬「提供毛巾及清洗」的生意，向店員嗆聲「叫你們老闆3天內回電話，以後你們店的毛巾我處理，一個月1萬5千元！」留下手機號碼後離開，變相收取保護費，如有店家不從，王嫌便教唆旗下小弟深夜到店家燃放鞭炮，由於爆炸瞬間產生巨大聲響，讓客人卻步，店家擔心遭報復也不敢主動報警。

案經專案小組主動查訪，調閱相關監視器，發現王嫌等人犯案不但不遮臉，還大方地開自己的車出入，蒐證齊全後，昨天持搜索票及拘票，分別在大同區、松山區將王嫌等7人查緝到案，詢後依恐嚇取財罪嫌送辦。

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